​Постекоглу высказался о травмах Мэддисона, Ришарлисона и ван де Вена

«Тоттенхэм» потерял троих важных игроков – защитника Микки ван де Вена, полузащитника Джеймса Мэддисона и нападающего Ришарлисона. На пресс-конференции рулевой команды Анге Постекоглу высказался насчёт травм этих футболистов.

«После вечера понедельника произошло немало событий. Мы знали, что травма ван де Вена довольно серьёзна. Мы оцениваем сроки его отсутствия в пару месяцев.

Травма Мэддисона серьёзней, чем мы думали сначала. Надеемся, что он будет готов к Новому году.

Ришарлисона прооперировали. Он пропустит месяц», - сказал Постекоглу журналистам.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает второе место в таблице АПЛ.