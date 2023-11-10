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​Постекоглу высказался о травмах Мэддисона, Ришарлисона и ван де Вена

10 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
1 3.20 X 3.80 2 2.15
Через 21 ч. 54 мин.

«Тоттенхэм» потерял троих важных игроков – защитника Микки ван де Вена, полузащитника Джеймса Мэддисона и нападающего Ришарлисона. На пресс-конференции рулевой команды Анге Постекоглу высказался насчёт травм этих футболистов.

«После вечера понедельника произошло немало событий. Мы знали, что травма ван де Вена довольно серьёзна. Мы оцениваем сроки его отсутствия в пару месяцев.

Травма Мэддисона серьёзней, чем мы думали сначала. Надеемся, что он будет готов к Новому году.

Ришарлисона прооперировали. Он пропустит месяц», - сказал Постекоглу журналистам.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает второе место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Джеймс Мэддисон Ришарлисон Микки ван де Вен ещё теги

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