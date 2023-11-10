​Мэддисон может пропустить до трёх месяцев

Неприятные новости для фанатов английского «Тоттенхэма». Ранее уже сообщалось, что травма полузащитника Джеймса Мэддисона оказалась серьёзнее, чем ожидалось. Журналист Пол О’Киф в социальных сетях поясняет – футболист давно страдал от проблемы с лодыжкой, а теперь у него выявили повреждение связок.

Первоначальные оценки предполагают, что Мэддисону на восстановление понадобится от одного до трёх месяцев. Таким образом, полузащитник рискует вернуться в строй только в феврале.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии второе место.