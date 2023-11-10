Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мэддисон может пропустить до трёх месяцев

10 Ноября 2023 • 15:50 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
1 3.20 X 3.80 2 2.15
Через 23 ч. 14 мин.

Неприятные новости для фанатов английского «Тоттенхэма». Ранее уже сообщалось, что травма полузащитника Джеймса Мэддисона оказалась серьёзнее, чем ожидалось. Журналист Пол О’Киф в социальных сетях поясняет – футболист давно страдал от проблемы с лодыжкой, а теперь у него выявили повреждение связок.

Первоначальные оценки предполагают, что Мэддисону на восстановление понадобится от одного до трёх месяцев. Таким образом, полузащитник рискует вернуться в строй только в феврале.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии второе место. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
15:22
​Постекоглу в третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ – установлен рекорд
15:00
​Травма Мэддисона оказалась серьёзнее, чем ожидалось
14:31
Вулверхэмптон — Тоттенхэм: прогноз и ставка на матч АПЛ — 11 ноября 2023
10:32
«Галатасарай» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о прекращении аренды Ндомбеле
09 Ноября
16:03
«Тоттенхэм» хочет вернуть своего воспитанника из лиссабонского «Спортинга»
14:02
«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle
07 Ноября
15:10
Ришарлисон пропустит внушительный срок из-за операции
10:58
Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.10 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Мэддисон может пропустить до трёх месяцев
15:22 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу в третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ – установлен рекорд
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Травма Мэддисона оказалась серьёзнее, чем ожидалось
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» продлил контракт с Фергюсоном на фоне интереса топ-клубов официально
14:10 · Англия. Премьер-лига
Салах – лучший игрок АПЛ в октябре
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в защиту после провальных матчей
13:22 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим
12:18 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон не сыграет за сборную Англии
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» потерял важного игрока до конца года
11:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Англии
11:17 · Англия. Премьер-лига
Ещё два клуба АПЛ нацелились на Мбаппе
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о прекращении аренды Ндомбеле слухи
09:59 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал причину, почему Холанн не выиграет «Золотой мяч» в 2024 году
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал новую трансферную цель
Все новости
Рекомендуем