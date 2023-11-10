​Постекоглу в третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ – установлен рекорд

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам октября. Он стал первым в истории АПЛ тренером, который завоевал этот приз по итогам трёх первых месяцев сезона. Ранее Постекоглу признавали лучшим в августе и сентябре.

Если брать не только стартовый отрезок сезона, то ранее три раза подряд приз лучшему тренеру месяца в АПЛ завоёвывали только три человека – Антонио Конте, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп. Второй из них, Гвардиола, в сезоне 2017/2018 выдал серию из четырёх наград. Обо всём этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.