​Травма Мэддисона оказалась серьёзнее, чем ожидалось

Из-за травмы голеностопа Джеймс Мэддисон не выступит за сборную Англии в ноябре, о чём уже было объявлено. Повреждение полузащитника «Тоттенхэма» оказалось более серьёзным, чем ожидалось. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph. Есть опасения, что Мэддисон может остаться вне игры на длительный отрезок времени. Конкретика должна появиться в ближайшие часы или дни.

Джеймс Мэддисон пополнил состав «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. С тех пор полузащитник провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.