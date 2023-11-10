Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» продлил контракт с Фергюсоном на фоне интереса топ-клубов официально

10 Ноября 2023 • 14:47 Комментировать
Брайтон
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.25 X 6.60 2 11.50
12.11 17:00

«Брайтон» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Эваном Фергюсоном. 19-летний ирландец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2028/2029.

Напомним, что в октябре Фергюсон стал самым подорожавшим футболистом Премьер-лиги по итогам переоценки портала Transfermarkt. По данным СМИ, Эваном интересуются многие топ-клубы.

В чемпионате Англии сезона 2023/2024 Эван Фергюсон провёл 11 матчей. В них молодой нападающий записал на свой счёт пять голов.

«Брайтон» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Эван Фергюсон

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.10 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
15:22 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу в третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ – установлен рекорд
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Травма Мэддисона оказалась серьёзнее, чем ожидалось
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» продлил контракт с Фергюсоном на фоне интереса топ-клубов официально
14:10 · Англия. Премьер-лига
Салах – лучший игрок АПЛ в октябре
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в защиту после провальных матчей
13:22 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим
12:18 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон не сыграет за сборную Англии
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» потерял важного игрока до конца года
11:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Англии
11:17 · Англия. Премьер-лига
Ещё два клуба АПЛ нацелились на Мбаппе
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о прекращении аренды Ндомбеле слухи
09:59 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал причину, почему Холанн не выиграет «Золотой мяч» в 2024 году
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал новую трансферную цель
09:17 · Англия. Премьер-лига
Гомес огорчён поражением «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем