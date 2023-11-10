«Брайтон» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Эваном Фергюсоном. 19-летний ирландец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2028/2029.

Напомним, что в октябре Фергюсон стал самым подорожавшим футболистом Премьер-лиги по итогам переоценки портала Transfermarkt. По данным СМИ, Эваном интересуются многие топ-клубы.

В чемпионате Англии сезона 2023/2024 Эван Фергюсон провёл 11 матчей. В них молодой нападающий записал на свой счёт пять голов.

«Брайтон» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.