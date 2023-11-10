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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах – лучший игрок АПЛ в октябре

10 Ноября 2023 • 14:10 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
1 1.43 X 5.20 2 7.00
12.11 17:00

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам октября. Об этом информирует пресс-служба Английской премьер-лиги.

В прошлом месяце Салах провёл в Премьер-лиге три матча. В них египтянин записал на свой счёт семь голов (дубли в играх против «Брайтона» и «Эвертона», а также гол в ворота «Ноттингем Форест»).

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Юргена Клоппа отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч АПЛ «Ливерпуль» проведёт 12 ноября – против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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