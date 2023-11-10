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«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в защиту после провальных матчей

10 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать

Французский центральный защитник Жан-Клер Тодибо может покинуть «Ниццу» и перебраться в чемпионат Англии, где в его трансфере заинтересован «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Todofichajes.

Манкунианцы испытывают проблемы в обороне и считают, что Тодибо сможет укрепить оборонительные редуты команды. Сделка может быть оформлена в январе. Сумма потенциального трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 23-летний защитник провел десять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим

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