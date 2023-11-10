Клубы АПЛ готовы заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где интерес к нему проявляют сразу несколько клубов.

По сообщениям в социальных сетях журналиста Экрема Конура, представители АПЛ готовы в январе заплатить за переход 24-летнего нападающего порядка 100 миллионов евро. Примечательно, что контракт Килиана с парижанами истекает через полгода.

Ранее сообщалось, что в подписании Мбаппе заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

Два гранда АПЛ готовы подписать Мбаппе