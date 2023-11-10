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«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим

10 Ноября 2023 • 12:31 Комментировать

Иранский форвард Мехди Тареми, выступающий за «Порту», попал в сферу интересов английского топ-клуба, информирует DeadlineDayLive.

Заполучить 31-летнего нападающего в свои ряды собирается «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в десять миллионов евро. Переход может состояться в январе.

Мехди играет за португальскую команду с августа 2020 года. Его трудовое соглашение истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Примейры Тареми сыграл десять матчей, в которых забил два гола (один – с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

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