«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим

Иранский форвард Мехди Тареми, выступающий за «Порту», попал в сферу интересов английского топ-клуба, информирует DeadlineDayLive.

Заполучить 31-летнего нападающего в свои ряды собирается «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в десять миллионов евро. Переход может состояться в январе.

Мехди играет за португальскую команду с августа 2020 года. Его трудовое соглашение истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Примейры Тареми сыграл десять матчей, в которых забил два гола (один – с пенальти) и отдал одну результативную передачу.