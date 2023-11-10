Ведущий полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон не сыграет за сборную Англии в ближайших матчах. Игрок пропустит международные поединки из-за травмы, рапортует пресс-служба «шпор».

Мэддисон находится в лазарете по причине повреждения голеностопа. Таким образом, хавбек не поможет сборной Англии в матчах квалификации чемпионата Европы – 2024 против Мальты и Северной Македонии.

Джеймс перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера» в летнее трансферное окно. Сумма сделки – 46 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 12 поединков, забил три гола и сделал пять результативных передач.