«Тоттенхэм» потерял важного игрока до конца года

Нидерландский защитник Микки ван де Вен, который выступает за лондонский «Тоттенхэм», проведет в лазарете несколько месяцев, рапортует The Telegraph.

Как стало известно источнику, 22-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в недавнем дерби против «Челси» (1:4). Ожидается, что возвращение ван де Вена состоится в январе.

В нынешнем сезоне Микки принял участие в 12 поединках, забил один гол и получил две желтые карточки. После 11 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет одно очко.