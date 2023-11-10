Ещё два клуба АПЛ нацелились на Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пользуется огромным спросом среди клубов Английской премьер-лиги. 24-летний француз может переехать на Туманный Альбион, если не договорится с мадридским «Реалом».

По данным DeadlineDayLive, к претендентам на нападающего присоединились «Ньюкасл» и лондонский «Челси». Ранее стало известно о намерении «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» подписать звездного француза.

Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро. Трудовое соглашение форварда с «ПСЖ» истекает летом следующего года.

В текущем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел десять матчей и забил десять мячей.