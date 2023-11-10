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«Галатасарай» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о прекращении аренды Ндомбеле слухи

10 Ноября 2023 • 10:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
1 3.20 X 3.80 2 2.15
11.11 15:30

Французский полузащитник «Галатасарая» Танги Ндомбеле в ближайшее время может вернуться в «Тоттенхэм», которому принадлежит его контракт.

Дело в том, что у 26-летнего футболиста произошел конфликт с наставником команды Оканом Бюроком. Ранее сообщалось, что Ндомбеле был отстранен от команды из-за гамбургера.

По информации Super Haber, турецкий клуб уже начал переговоры с представителями «шпор» по поводу разрыва арендного соглашения Ндомбеле. Отмечается, что «Галатасарай» хочет вернуть хавбека обратно в январе.

В текущем сезоне француз провел семь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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