Французский полузащитник «Галатасарая» Танги Ндомбеле в ближайшее время может вернуться в «Тоттенхэм», которому принадлежит его контракт.

Дело в том, что у 26-летнего футболиста произошел конфликт с наставником команды Оканом Бюроком. Ранее сообщалось, что Ндомбеле был отстранен от команды из-за гамбургера.

По информации Super Haber, турецкий клуб уже начал переговоры с представителями «шпор» по поводу разрыва арендного соглашения Ндомбеле. Отмечается, что «Галатасарай» хочет вернуть хавбека обратно в январе.

В текущем сезоне француз провел семь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.