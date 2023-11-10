Два гранда АПЛ готовы подписать Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе может переехать в Англию, если сорвется трансфер в мадридский «Реал».

По информации журналистов Todofichajes, у 24-летнего звездного футболиста есть заманчивые варианты продолжения карьеры в АПЛ. В услугах Мбаппе заинтересованы два английских гранда. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».

Килиан может покинуть «ПСЖ» следующим летом в статусе свободного агента. Его контракт истекает в конце июня. Трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 форвард забил десять голов в десяти матчах.

Месси: «Мбаппе может выигрывать «Золотой мяч» каждый год»