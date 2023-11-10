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Каррагер назвал причину, почему Холанн не выиграет «Золотой мяч» в 2024 году

10 Ноября 2023 • 09:59 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанн выиграть «Золотой мяч» в следующем году.

«Мне кажется, что Эрлингу будет непросто выиграть награду в 2024 году из-за сезона сборной. Возможно, его шансы улучшатся, если «Сити» снова оформит требл, а Холанн хорошо проявит себя в Лиге чемпионов. Но, по моему мнению, у Беллингема и Мбаппе шансы повыше за счет участия в Евро-2024», - передает слова Каррагера Manchester Evening News.

В 2023 году Холанн занял второе место в голосовании. Обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси.

Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джейми Каррагер Золотой Мяч Эрлинг Холанн ещё теги
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