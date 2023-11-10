«Арсенал» выбрал новую трансферную цель

Фланговый защитник Мигель Гутьеррес, выступающий в испанском чемпионате за «Жирону», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

По сведениям источника, заполучить игрока в свои ряды хочет лондонский «Арсенал». «Канониры» отправляли своих скаутов в Испанию, чтобы те понаблюдали за игрой Гутьерреса.

22-летний латераль связан контрактными обязательствами с «Жироной» до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гутьерреса в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Мигель провел 11 поединков, сделал ассист и получил два предупреждения.