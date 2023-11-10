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Гомес огорчён поражением «Ливерпуля»

10 Ноября 2023 • 09:17 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался о гостевом поединке против французской «Тулузы» (2:3) в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Европы.

«Результат нас огорчает. Мы были обязаны лучше обороняться. «Ливерпуль» мог досрочно гарантировать себе выход в плей-офф, однако теперь нужно собраться и готовиться к следующим матчам. У нас впереди два поединка, в которых нужно гарантировать себе место в плей-офф», - передает слова Гомеса пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Ливерпуль» набрал девять баллов и лидирует в группе Е. «Тулуза» с семью очками идет на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джо Гомес
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