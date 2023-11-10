Блан близок к назначению в «Манчестер Юнайтед»

Экс-директор «Ювентуса» и «ПСЖ» Жан Клод Блан может трудоустроиться в топ-клубе Английской премьер-лиги.

В услугах специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира. Сам функционер уже дал согласие и готов присоединиться к «красным дьяволам».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги манкунианский клуб набрал 18 баллов после 11 матчей и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Эрика тен Хага проведут против «Лутона». Встреча состоится на стадионе в Манчестере 11 ноября.