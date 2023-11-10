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​Источник: Тьяго Силва покинет «Челси» и уйдёт во «Флуминенсе»

10 Ноября 2023 • 04:30 Комментировать

Бразильский защитник Тьяго Силва уже решил покинуть «Челси» и намерен завершать карьеру на родине, об этом сообщает бразильское издание Globo. Тьяго Силва пройдет путем Марсело, который в прошлом году также покинул мадридский «Реал» и отправился именно во «Флуминенсе», выиграв в его составе Кубок Либердаторес. Так как контракт Силвы с «Челси» истекает летом следующего года, то достанется он бразильскому клубу бесплатно.

Напомним, что бывший защитник московского «Динамо» уже выступал за «Флуминенсе» в период 2006 по 2009 год, и лишь потом смог укорениться в европейском футболе.


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