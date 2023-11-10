​«Человек слова» - Дробга поблагодарил Холанна за сдержанное обещание

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн в ударе - он забил да мяча в очередном матче Лиги чемпионов, после чего отпраздновал спех в стиле Дидье Дрогба. Как оказалось, соответствующее обещание ивуарийцу он дал во время церемонии вручения «Золотого мяча». И теперь бывшая звезда «Челси» довольна, о чем Дрогба сообщил в социальных сетях:

- Человек слова, - написал он про Холанна.

Так что с Холанном можно не только в футбол сыграть, но и в разведку сходить, если он дал свое слово!

Напомним, что обыграв «Янг Бойз», подопечные Хосепа Гвардиолы обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов.