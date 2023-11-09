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Парти не поможет «Арсеналу» в 2023 году

09 Ноября 2023 • 23:45 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1 1.20 X 7.20 2 15.00
11.11 18:00

Ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти не сможет помочь «канонирам» до конца 2023 года.

По информации журналиста Сами Мокбеля, хавбек прошёл через небольшое медицинское вмешательство и пропустит остаток года. Пока нет ясности относительно того, когда он снова будет доступен. Сообщается, что «Арсенал» рассмотрит возможность подписания другого полузащитника в январе.

Напомним, что Парти выступает за «Арсенал» с 2020 года. В нынешнем сезоне обладатель Суперкубка Англии провёл лишь четыре матча в рамках всех состязаний, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти

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