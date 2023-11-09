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«Ливерпуль» проиграл впервые с сентября, поражение от «Тулузы» стало вторым в сезоне

09 Ноября 2023 • 22:55 Комментировать
Тулуза
3:2
Ливерпуль

Вечером четверга «Ливерпуль» неудачно съездил в гости к «Тулузе» в рамках Лиги Европы УЕФА. «Красные» проиграли своим французским оппонентам – 2:3, хотя были близки к тому, чтобы спасти игру в самом конце.

Таким образом, «Ливерпуль» потерпел лишь второе поражение в текущем сезоне в официальных матчах. Ранее единственное своё поражение в сезоне команда Юргена Клоппа потерпела 30 сентября в матче против «Тоттенхэма» в гостях (1:2), в котором была допущена серьёзная и официально признанная судейская ошибка.

После четырёх туров группового этапа «Ливерпуль» в группе E по-прежнему первый – 9 очков. «Тулуза» поднялась на второе место – 7 очков. Третье место – у бельгийского «Униона» - 4 очка, ЛАСК из Австрии – последний – 3 балла.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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