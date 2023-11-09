Форварда «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисона успешно прооперировали, сообщает пресс-служба лондонских «шпор».

Теперь нападающему предстоит реабилитация под присмотром медперсонала «Тоттенхэма», после неё он сможет приступить к тренировкам. Ожидается, что тренироваться Ришарлисон сможет не ранее окончания ноябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

Напомним, что Ришарлисон выбыл на некоторое время из-за проблем с лобковой костью. Об этом он заявил на текущей рабочей неделе.

Всего у бразильца в активе в текущем сезоне набралось 11 выходов на поле, в которых он дважды поразил ворота соперника и трижды оформил на партнёров голевые передачи.