​Отец игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса освобождён

В конце октября родители форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса были похищены в Колумбии. Мать была освобождена в скором времени, а вот поиски отца затянулись. Чтобы найти мужчину, в регионе провели масштабную операцию с привлечением большого числа сотрудников правоохранительных органов. Усилия себя оправдали – отец Луиса Диаса был освобождён. Об этом рассказывает Semana.

В сезоне 2023/2024 Луис Диас провёл за «Ливерпуль» 12 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. За мерсисайдский клуб колумбиец выступает с конца января 2022 года после трансфера из «Порту».