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​Игрок «Бёрнли» борется с психическими проблемами

09 Ноября 2023 • 18:52 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1 1.20 X 7.30 2 15.00
11.11 18:00

«Бёрнли» на своём официальном сайте опубликовал заявление. В нём говорится о том, что нападающий Лайл Фостер недавно обратился к клубу и сообщил, что имеет проблемы с психическим здоровьем. В настоящий момент 23-летний футболист находится под присмотром специалистов. «Бёрнли» поддерживает игрока и делает всё, чтобы Фостер поскорее вернулся в строй.

Стоит сказать, что в Фостер пропустил последние матчи «Бёрнли» - в прошлый раз он выходил на поле ещё 21 октября.

Добавим, что Лайл Фостер представляет «Бёрнли» с января. В восьми матчах сезона 2023/2024 представитель ЮАР забил три гола и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Лайл Фостер

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