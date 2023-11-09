​Игрок «Бёрнли» борется с психическими проблемами

«Бёрнли» на своём официальном сайте опубликовал заявление. В нём говорится о том, что нападающий Лайл Фостер недавно обратился к клубу и сообщил, что имеет проблемы с психическим здоровьем. В настоящий момент 23-летний футболист находится под присмотром специалистов. «Бёрнли» поддерживает игрока и делает всё, чтобы Фостер поскорее вернулся в строй.

Стоит сказать, что в Фостер пропустил последние матчи «Бёрнли» - в прошлый раз он выходил на поле ещё 21 октября.

Добавим, что Лайл Фостер представляет «Бёрнли» с января. В восьми матчах сезона 2023/2024 представитель ЮАР забил три гола и отдал два голевых паса.