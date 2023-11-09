Фирмино: Салах и Мане никогда не были лучшими друзьями

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о взаимоотношениях экс-партнёров по клубу Мохамеда Салаха и Садио Мане.

«Они никогда не были лучшими друзьями, каждый держался при себе. Их редко можно было увидеть разговаривающими, и я не уверен, связано ли это с соперничеством Египта и Сенегала на африканских соревнованиях. Я действительно не знаю. Но они также никогда не переставали разговаривать, никогда не разрывали связей», — приводит слова форварда «Аль-Ахли» ESPN.

Напомним, что легендарное трио форвардов «Ливерпуля» выиграло Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу. Сенегалец покинул «мерсисайдцев» в 2022 году, бразилец переехал в Саудовскую Аравию прошедшим летом.