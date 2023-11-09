​«Нам это нравится»: Райс высказался об Артете

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о главном тренере команды – о Микеле Артете. Испанский тренер известен своей эмоциональностью - так, например, после недавнего поражения от «Ньюкасла» в чемпионате Англии (0:1) он назвал позорной работу ВАР.

«Нам это нравится. Я думаю, вы видите, насколько он страстный. Он живёт игрой через нас. Он очень энергичен, и то, как он ведёт себя в раздевалке, зажигает нас для игр. Думаю, он действительно хорош в этом», - сказал Райс журналистам.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 11 ноября – против «Бёрнли» на своём поле в Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.