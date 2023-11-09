Стало известно, когда Нкунку может впервые выйти в старте «Челси»

После летнего трансфера нападающий Кристофер Нкунку ещё не дебютировал за «Челси». Причина – травма колена. Ожидалось, что 25-летний француз вернётся в строй только в 2024 году, но его восстановление проходит с опережением графика.

Как стало известно 90min, в «Челси» рассчитывают на то, что Нкунку сможет впервые выйти в стартовом составе команды 19 декабря. В этот день «пенсионеры» будут принимать «Ньюкасл» в четвертьфинале Кубка английской лиги. При этом отмечается, что Нкунку может появиться на поле через выход на замену ещё раньше.

«Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.