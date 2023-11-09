«Арсенал» в январе хочет подписать форварда Айвена Тони из «Брентфорда». Впрочем, профинансировать эту сделку «канонирам» непросто – из-за серьёзных трат в предыдущие окна регистрации клуб имеет проблемы с финансовым fair play.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на другие британские СМИ, рулевой «Арсенала» Микель Артета ради зимнего подписания Тони готов расстаться с четырьмя футболистами команды. Предполагается, что в этом списке могут оказаться Аарон Ремсдейл, Томас Парти, Эмил Смит-Роу и Эдди Нкетиа.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Айвен Тони не играл – ещё весной его дисквалифицировали за ставки. Срок отстранения истекает посреди января.