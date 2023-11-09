«Тоттенхэм» хочет вернуть своего воспитанника из лиссабонского «Спортинга»

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на вингера лиссабонского «Спортинга» Маркуса Эдвардса. По информации от Correio de Manha, «шпоры» всерьёз заинтересованы в трансфере 24-летнего англичанина.

Эдвардс является выпускником академии «Тоттенхэма», но в своё время покинул лондонский клуб для получения регулярной игровой практики. По сведениям источника, в услугах Эдвардса также заинтересованы конкуренты «шпор» в лице «Челси».

Эдвардс в нынешнем сезоне провёл девять матчей в чемпионате Португалии, где записал на свой актив два гола и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает англичанина в 30 миллионов евро.