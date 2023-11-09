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​Брата Рэшфорда арестовывали в Майами-Бич

09 Ноября 2023 • 15:52 Комментировать

Дэйн Рэшфорд, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, был арестован в Майами-Бич. Это случилось ещё 20 октября. Мужчине предъявили обвинения в домашнем насилии, после чего суд установил размер залога – 1500 долларов. Об этом рассказывает издание Marca со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что Дэйн Рэшфорд не признал вину – следующее слушание по делу назначено на 27 ноября. При этом американские правоохранители не знают, остался ли Дэйн в стране.  

Дэйн Рэшфорд является руководителем футбольного агентства, в числе клиентов которого находится и Маркус Рэшфорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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