​Брата Рэшфорда арестовывали в Майами-Бич

Дэйн Рэшфорд, брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, был арестован в Майами-Бич. Это случилось ещё 20 октября. Мужчине предъявили обвинения в домашнем насилии, после чего суд установил размер залога – 1500 долларов. Об этом рассказывает издание Marca со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что Дэйн Рэшфорд не признал вину – следующее слушание по делу назначено на 27 ноября. При этом американские правоохранители не знают, остался ли Дэйн в стране.

Дэйн Рэшфорд является руководителем футбольного агентства, в числе клиентов которого находится и Маркус Рэшфорд.