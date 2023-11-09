Стерлинга могут дисквалифицировать за инцидент в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может получить дисквалификацию за инцидент, который произошёл во время дерби с «Тоттенхэмом». Футбольная Ассоциация уже начала расследование и вскоре примет решение по поводу санкций по отношению к Рахиму. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что во время празднования первого гола «Челси», фанаты «Тоттенхэма» бросили на поле неизвестный предмет. Стерлинг в момент возвращения к центральному кругу взял предмет в руку и кинул его обратно на трибуну.

Пока неизвестно, насколько длительная дисквалификация грозит Стерлингу. Напомним, «Челси» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 в последнем туре чемпионата Англии.