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Стерлинга могут дисквалифицировать за инцидент в матче с «Тоттенхэмом»

09 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может получить дисквалификацию за инцидент, который произошёл во время дерби с «Тоттенхэмом». Футбольная Ассоциация уже начала расследование и вскоре примет решение по поводу санкций по отношению к Рахиму. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что во время празднования первого гола «Челси», фанаты «Тоттенхэма» бросили на поле неизвестный предмет. Стерлинг в момент возвращения к центральному кругу взял предмет в руку и кинул его обратно на трибуну.

Пока неизвестно, насколько длительная дисквалификация грозит Стерлингу. Напомним, «Челси» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 в последнем туре чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг

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