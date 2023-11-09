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«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»

09 Ноября 2023 • 14:28 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 9.00
11.11 20:00

Туринский «Ювентус» приступил к действиям по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» уже провела переговоры с агентом самого футболиста и руководством «Манчестер Сити».

По сведениям источника, «Ювентус» заинтересован в аренде на полгода, что устраивает как Филлипса, так и руководство «Манчестер Сити».

Напомним, Филлипс после своего трансфера на «Этихад» летом 2022 года не получает стабильной игровой практики. Кэлвин хочет покинуть клуб в преддверии чемпионата Европы, чтобы вернуться в стартовый состав сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс

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