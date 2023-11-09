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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» близок к продлению контракта с Эзе

09 Ноября 2023 • 13:58 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Эвертон
1 2.50 X 3.25 2 3.05
11.11 18:00

«Кристал Пэлас» близок к тому, чтобы продлить контракт с одним из своих ключевых футболистов. Речь идёт о вингере Эберечи Эзе, с которым клуб практически договорился об условиях нового соглашения ещё 10 дней назад. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Эзе близок к тому, чтобы поставить свою подпись под новым контрактом.

Напомним, 25-летний Эзе минувшим летом находился на радаре у «Манчестер Сити», но «горожанам» так и не удалось оформить сделку. По сведениям источника, команда Хосепа Гвардиолы продолжит следить за футболистом даже в том случае, если он продлит контракт с нынешним клубом.

Эзе в этом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас Эберечи Эзе ещё теги

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