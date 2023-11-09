«Кристал Пэлас» близок к продлению контракта с Эзе

«Кристал Пэлас» близок к тому, чтобы продлить контракт с одним из своих ключевых футболистов. Речь идёт о вингере Эберечи Эзе, с которым клуб практически договорился об условиях нового соглашения ещё 10 дней назад. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Эзе близок к тому, чтобы поставить свою подпись под новым контрактом.

Напомним, 25-летний Эзе минувшим летом находился на радаре у «Манчестер Сити», но «горожанам» так и не удалось оформить сделку. По сведениям источника, команда Хосепа Гвардиолы продолжит следить за футболистом даже в том случае, если он продлит контракт с нынешним клубом.

Эзе в этом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.