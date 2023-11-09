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Парти может перейти из «Арсенала» в итальянский гранд

09 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать

Полузащитник Томас Парти, которого лондонский «Арсенал» решил выставить на трансфер, имеет варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в переходе 30-летнего ганского опорника заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Оба клуба попытаются усилиться хавбеком в зимнее трансферное окно.

Парти связан контрактом с «канонирами» до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Томас провел четыре встречи без результативных действий.

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