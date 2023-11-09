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Палмер — о матче с «Манчестер Сити»: «Это ещё одна большая игра против великой команды»

09 Ноября 2023 • 13:28 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился ожиданиями от матча 12-го тура АПЛ против своей бывшей команды «Манчестер Сити».

«Это ещё одна большая игра против великой команды. Против команды, в которой я провёл почти всю свою жизнь. Это будет очень важная игра, я с нетерпением жду её», — сказал Палмер.

Напомним, Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». В «Челси» 21-летний футболист перешёл в летнее трансферное окно и успел провести за лондонскую команду 10 матчей, в которых ему удалось забить три гола и отдать четыре результативные передачи.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.  

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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