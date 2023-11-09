«Манчестер Сити» хочет бесплатно подписать звезду «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может сменить клубную прописку по завершении сезона-2023/2024. Об этом рапортует Todofichajes.

В услугах звездного немецкого хавбека заинтересован «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хорошо знаком с возможностями игрока по совместной работе в мюнхенской «Баварии».

В английском клубе рассчитывают подписать Крооса бесплатно следующим летом, когда у игрока истечет контракт с «Реалом». «Манчестер Сити» готов предложить немцу соглашение с окладом в размере 15 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Ла Лиги Тони провел 12 матчей, забил гол и отдал три ассиста.