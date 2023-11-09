«Тоттенхэм» интересуется звёздным форвардом из Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма», об этом информирует Todofichajes.

Как стало известно источнику, «шпоры» вступят в борьбу за нигерийского бомбардира, если не смогут договориться с «Брентфордом» по трансферу Айвена Тони. В АПЛ интерес к Осимхену также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Виктор стал лучшим голеадором чемпионата Италии с 26 забитыми мячами. В нынешней кампании нападающий отметился шестью голами в восьми поединках. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осимхена в 120 миллионов евро.