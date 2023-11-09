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Руни назвал худшего партнёра в «Манчестер Юнайтед» - они играли вместе 8 лет

09 Ноября 2023 • 11:28 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал худшего партнера в своей карьере.

«Кто был для меня худшим одноклубником? Их достаточно много, но самым худшим был Нани. Мне было очень тяжело играть с ним», - сказал Руни в разговоре с британскими журналистами.

Напомним, что Уэйн защищал цвета «красных дьяволов» с 2004 по 2017 год. Луиш Нани перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2007 году, а покинул команду в 2015-м.

В настоящий момент Руни является футбольным тренером. 38-летний специалист занимает пост наставника «Бирмингема», выступающего в Чемпионшипе.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни: «Я пил до потери сознания»

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