«Арсенал» вынес решение по Парти

Руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с полузащитником Томасом Парти в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

«Канониры» решили избавиться от 30-летнего африканца из-за его высокой травматичности. За четыре года в «Арсенале» Томас пропустил 51 игру. Также стоит отметить, что Парти входит в число самых высокооплачиваемых футболистов лондонского клуба. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

Томас перебрался в «Арсенал» в 2020 году за 50 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел пять матчей, не отметившись голевыми действиями.