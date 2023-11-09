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«Арсенал» вынес решение по Парти

09 Ноября 2023 • 09:50 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с полузащитником Томасом Парти в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

«Канониры» решили избавиться от 30-летнего африканца из-за его высокой травматичности. За четыре года в «Арсенале» Томас пропустил 51 игру. Также стоит отметить, что Парти входит в число самых высокооплачиваемых футболистов лондонского клуба. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

Томас перебрался в «Арсенал» в 2020 году за 50 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел пять матчей, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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