«Манчестер Юнайтед» повторил «достижение» сезона, по итогам которого вылетел из высшей лиги

Коллектив Эрика тен Хага уступил датскому «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов (3:4). Это поражение стало для «красных дьяволов» девятым в 17 поединках с начала текущей кампании во всех турнирах – худший для «Манчестер Юнайтед» показатель с сезона-1973/74, по итогам которого команда в последний раз вылетела из высшего английского дивизиона.

Манкунианцы занимают последнюю строчку в своём квартете Лиги чемпионов с тремя набранными очками после четырёх туров. В Премьер-лиге «Юнайтед» располагается на восьмом месте с шестью победами и пятью поражениями в 11 встречах.

11 ноября команда примет на своём поле «Лутон».