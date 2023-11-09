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«Манчестер Юнайтед» повторил «достижение» сезона, по итогам которого вылетел из высшей лиги

09 Ноября 2023 • 02:40 Комментировать
Копенгаген
4:3
Манчестер Юнайтед

Коллектив Эрика тен Хага уступил датскому «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов (3:4). Это поражение стало для «красных дьяволов» девятым в 17 поединках с начала текущей кампании во всех турнирах – худший для «Манчестер Юнайтед» показатель с сезона-1973/74, по итогам которого команда в последний раз вылетела из высшего английского дивизиона.

Манкунианцы занимают последнюю строчку в своём квартете Лиги чемпионов с тремя набранными очками после четырёх туров. В Премьер-лиге «Юнайтед» располагается на восьмом месте с шестью победами и пятью поражениями в 11 встречах.

11 ноября команда примет на своём поле «Лутон».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Сегодня, 09 Ноября
02:40 · Англия. Премьер-лига
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