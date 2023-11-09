Скоулз: «Не думаю, что тен Хага уволят»

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался на тему перспектив Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» потерпели очередную неудачу, уступив «Копенгагену» в матче Лиги чемпионов (3:4). На счету английского гранда всего три набранных очка после четырёх туров групповой стадии. В чемпионате дела также складываются не лучшим образом – лишь восьмое место.

«Мне по-прежнему не кажется, что тен Хаг находится под таким уж серьёзным давлением. Он успешно провёл прошлый сезон, благодаря чему заслужил дополнительное доверие. Конечно, девять поражений в 17 матчах – это недостаточно хорошо, даже учитывая все проблемы с травмами, и я знаю, что в «Манчестер Юнайтед» спокойно увольняли тренеров по ходу сезона ранее, но не думаю, что клуб может позволить себе сделать это снова», – высказался Скоулз, выступая на TNT Sports.