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Артета рассказал, в чём проблема «Арсенала»

08 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать
Арсенал
1:0
Севилья
1 1.30 X 6.00 2 11.00
1-й тайм

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о трудностях команды в нынешнем сезоне.

«Канониры» потерпели поражения в двух последних матчах, сначала уступив «Вест Хэму» в Кубке лиги (1:3), а затем проиграв «Ньюкаслу» в АПЛ (0:1).

«Мы должны быть агрессивнее, чаще представлять угрозу впереди. Нам нужно быть готовыми идти на риск. Это было непросто в матче с «Ньюкаслом», который отлично организован, но у нас были определённые возможности. Мы должны делать правильные передачи в правильные моменты, чтобы лучше взламывать защиту соперников», – сказал Артета в интервью TNT Sports перед началом матча Лиги чемпионов против «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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