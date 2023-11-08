Артета рассказал, в чём проблема «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о трудностях команды в нынешнем сезоне.

«Канониры» потерпели поражения в двух последних матчах, сначала уступив «Вест Хэму» в Кубке лиги (1:3), а затем проиграв «Ньюкаслу» в АПЛ (0:1).

«Мы должны быть агрессивнее, чаще представлять угрозу впереди. Нам нужно быть готовыми идти на риск. Это было непросто в матче с «Ньюкаслом», который отлично организован, но у нас были определённые возможности. Мы должны делать правильные передачи в правильные моменты, чтобы лучше взламывать защиту соперников», – сказал Артета в интервью TNT Sports перед началом матча Лиги чемпионов против «Севильи».