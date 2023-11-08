Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Кубке Ирландии пришлось пробить 44 послематчевых пенальти

08 Ноября 2023 • 22:44 Комментировать

Очень долгим оказался кубковый матч в Ирландии между клубами «Баллимена» и «Баннсайдерс», который завершился в основное время вничью - 1:1. Для выяснения победителя командам пришлось исполнить на двоих целых сорок четыре послематчевых пенальти, и в итоге противостояние завершилось победой «Баннсайдерс» со счетом 18:17.

Это было третье по своей длине послематчевое противостояние в серии пенальти за всю историю футбола. Рекордом являются 54 пенальти в серии между «Вашингтоном» и «Бедлингтоном» в Англии, второе место занимает серия из 48 одиннадцатиметровых между «КК Пэлас» и «Чивикс», в котором «Пэлас» выиграл со счетом 17:16, сообщает BBC Sport..


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок Ирландии Баллимен Баннсайдерс ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:53 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, в чём проблема «Арсенала»
22:44 · Англия. Премьер-лига
​В Кубке Ирландии пришлось пробить 44 послематчевых пенальти
22:37 · Англия. Премьер-лига
Дисаси – о переходе в «Челси»: «Я хотел в большой клуб»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» поспорят за звезду «Флуминенсе» в январе
22:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Луисе Диасе: «Новостей пока нет»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ван Дейк пропустит матч из-за болезни»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Ливерпуль» был лучшим, пока не наступила пандемия»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы»
21:17 · Англия. Премьер-лига
Бербатов – об Антони: «Всё становится ещё хуже, когда думаешь, что ты Роналдиньо или Зидан»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Холанн: Старридж сделал выбор
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выберет из трёх кандидатов на замену ван де Вену слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием
19:30 · Англия. Премьер-лига
Восстановление Нкунку опережает сроки
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана: «Я учусь у ван дер Сара»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем