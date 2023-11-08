​В Кубке Ирландии пришлось пробить 44 послематчевых пенальти

Очень долгим оказался кубковый матч в Ирландии между клубами «Баллимена» и «Баннсайдерс», который завершился в основное время вничью - 1:1. Для выяснения победителя командам пришлось исполнить на двоих целых сорок четыре послематчевых пенальти, и в итоге противостояние завершилось победой «Баннсайдерс» со счетом 18:17.

Это было третье по своей длине послематчевое противостояние в серии пенальти за всю историю футбола. Рекордом являются 54 пенальти в серии между «Вашингтоном» и «Бедлингтоном» в Англии, второе место занимает серия из 48 одиннадцатиметровых между «КК Пэлас» и «Чивикс», в котором «Пэлас» выиграл со счетом 17:16, сообщает BBC Sport..