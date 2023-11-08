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Дисаси – о переходе в «Челси»: «Я хотел в большой клуб»

08 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси высказался о своём переходе в «Челси».

Французский футболист пополнил ряды лондонцев в августе, перебравшись из «Монако» за 45 млн евро.

«Я хорошо провёл предсезонку, и мне казалось, что настал подходящий момент для переезда. Английская премьер-лига виделась мне привлекательным вариантом. Я понял, что должен попасть в большой клуб. Мне требовалось отправиться на повышение, чтобы выйти из зоны комфорта», – поведал в интервью L'Equipe 25-летний игрок.

Аксель Дисаси принял участие в 13 поединках «Челси» во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч.

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