«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» поспорят за звезду «Флуминенсе» в январе

Полузащитник «Флуминенсе» Андре уже скоро может переехать в Европу.

Согласно сведениям 90min, бразильский клуб, недавно ставший победителем Кубка либертадорес, готов продать 22-летнего футболиста, когда откроется январское трансферное окно. По данным источника, интерес к опорному хавбеку сохраняет «Ливерпуль», пытавшийся провернуть подписание ещё минувшим летом, также в числе претендентов фигурирует лондонский «Арсенал». «Ювентус», «Наполи», «Тоттенхэм» и «Лион» тоже следят за ситуацией.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андре в 15 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.