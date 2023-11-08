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«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» поспорят за звезду «Флуминенсе» в январе

08 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1 1.20 X 7.40 2 16.00
11.11 18:00

Полузащитник «Флуминенсе» Андре уже скоро может переехать в Европу.

Согласно сведениям 90min, бразильский клуб, недавно ставший победителем Кубка либертадорес, готов продать 22-летнего футболиста, когда откроется январское трансферное окно. По данным источника, интерес к опорному хавбеку сохраняет «Ливерпуль», пытавшийся провернуть подписание ещё минувшим летом, также в числе претендентов фигурирует лондонский «Арсенал». «Ювентус», «Наполи», «Тоттенхэм» и «Лион» тоже следят за ситуацией.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андре в 15 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Ливерпуль Ювентус Флуминенсе Арсенал Лондон Наполи Андре ещё теги

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