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Клопп – о Луисе Диасе: «Новостей пока нет»

08 Ноября 2023 • 22:22 Комментировать
Тулуза
...
Ливерпуль
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Через 20 ч. 59 мин.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился обновлёнными сведениями о ситуации с похищением отца Луиса Диаса.

Немецкий тренер признался, что изменений не наблюдается, однако форвард готов принять участие в ближайшем матче.

«Сейчас у нас нет новостей. На прошлой неделе Диас решил, что ему не следует отправляться в Колумбию, поэтому сейчас он с нами. Он хочет быть в расположении команды и доступен для участия в матчах», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Клоппа.

В четверг «Ливерпуль» проведёт выездной матч Лиги Европы против французской «Тулузы». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас ещё теги

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ТУЛУЗА ЛИВЕРПУЛЬ
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