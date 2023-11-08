Клопп – о Луисе Диасе: «Новостей пока нет»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился обновлёнными сведениями о ситуации с похищением отца Луиса Диаса.

Немецкий тренер признался, что изменений не наблюдается, однако форвард готов принять участие в ближайшем матче.

«Сейчас у нас нет новостей. На прошлой неделе Диас решил, что ему не следует отправляться в Колумбию, поэтому сейчас он с нами. Он хочет быть в расположении команды и доступен для участия в матчах», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Клоппа.

В четверг «Ливерпуль» проведёт выездной матч Лиги Европы против французской «Тулузы». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.