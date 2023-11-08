Клопп: «Ван Дейк пропустит матч из-за болезни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о состоянии центрального защитника Виргила ван Дейка.

Рулевой мерсисайдцев подтвердил, что нидерландский футболист не сможет сыграть в ближайшем матче Лиги Европы против французской «Тулузы» из-за проблем со здоровьем.

«Виргил немного приболел. Речь не о чём-то серьёзном, но мы не хотели, чтобы он находился в самолёте со всем командой. Мы решили, что ему будет лучше остаться дома. Он должен быть в полном порядке к выходным», – цитируют Клоппа английские СМИ.

Матч «Тулуза» – «Ливерпуль» состоится в четверг в 20:45 по московскому времени.