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Фирмино: «Ливерпуль» был лучшим, пока не наступила пандемия»

08 Ноября 2023 • 21:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
12.11 17:00

Бывший форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о том, насколько сильна была команда в недавнем прошлом.

Бразилец защищал цвета «красных» с 2015 года. По окончании прошлого сезона он покинул клуб свободным агентом, подписав затем контракт с саудовским «Аль-Ахли».

«Тот «Ливерпуль» покорил Европу и мир, и болельщикам тогда не хватало лишь победы в АПЛ. Уверен, мы были лучшими вплоть до марта 2020 года, когда наступила пандемия. Однако в феврале, когда мы играли с «Атлетико», нам пришлось нелегко – Симеоне отлично изучил нашу игру. Поражение стало для нас шоком, мы ощущали себя непобедимыми», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Фирмино.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино

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