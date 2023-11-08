Фирмино: «Ливерпуль» был лучшим, пока не наступила пандемия»

Бывший форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о том, насколько сильна была команда в недавнем прошлом.

Бразилец защищал цвета «красных» с 2015 года. По окончании прошлого сезона он покинул клуб свободным агентом, подписав затем контракт с саудовским «Аль-Ахли».

«Тот «Ливерпуль» покорил Европу и мир, и болельщикам тогда не хватало лишь победы в АПЛ. Уверен, мы были лучшими вплоть до марта 2020 года, когда наступила пандемия. Однако в феврале, когда мы играли с «Атлетико», нам пришлось нелегко – Симеоне отлично изучил нашу игру. Поражение стало для нас шоком, мы ощущали себя непобедимыми», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Фирмино.