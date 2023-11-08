Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы»

08 Ноября 2023 • 21:33 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель рассказал, как решались проблемы в команде в прошлом.

По словам экс-полузащитника, в «Челси» прошлого было много авторитетных игроков, способных без помощи тренера решать трудности в коллективе.

«Когда в раздевалке были проблемы, Джон Терри был тем самым парнем, который объединяет всех. Этим занимался он, а не Рафа Бенитес, которого мы не воспринимали как одного из нас. Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба также обладали огромным влиянием. То же самое можно сказать и про Петра Чеха. Эти ребята управляли раздевалкой», – рассказал в беседе с TalkSport Оби Микель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рафаэль Бенитес Джон Терри Дидье Дрогба Петр Чех Фрэнк Лэмпард Джон Оби Микель ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
20:47
Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием
16:40
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 1
15:58
Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
14:14
Палмер – о победе над «Тоттенхэма»: «Мы взяли очень важные три очка» 2
07 Ноября
13:23
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
12:00
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:17
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет»
10:57
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
10:50
Почеттино: «Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, поэтому мы заменили его»
10:42
«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву
06 Ноября
11:21
Родри: «С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого в команде давно не было»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
21:57 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Ливерпуль» был лучшим, пока не наступила пандемия»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы»
21:17 · Англия. Премьер-лига
Бербатов – о Антони: «Всё становится ещё хуже, когда думаешь, что ты Роналдиньо или Зидан»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Холанн: Старридж сделал выбор
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выберет из трёх кандидатов на замену ван де Вену слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием
19:30 · Англия. Премьер-лига
Восстановление Нкунку опережает сроки
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана: «Я учусь у ван дер Сара»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 1
15:58 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
14:14 · Англия. Премьер-лига
Палмер – о победе над «Тоттенхэма»: «Мы взяли очень важные три очка» 2
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Погба в «Ливерпуле»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ и «Милан» положили глаз на защитника «Борнмута»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Каземиро в январе может перебраться в Саудовскую Аравию
Все новости
Рекомендуем