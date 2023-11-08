Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы»

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель рассказал, как решались проблемы в команде в прошлом.

По словам экс-полузащитника, в «Челси» прошлого было много авторитетных игроков, способных без помощи тренера решать трудности в коллективе.

«Когда в раздевалке были проблемы, Джон Терри был тем самым парнем, который объединяет всех. Этим занимался он, а не Рафа Бенитес, которого мы не воспринимали как одного из нас. Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба также обладали огромным влиянием. То же самое можно сказать и про Петра Чеха. Эти ребята управляли раздевалкой», – рассказал в беседе с TalkSport Оби Микель.